NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。DeNAは小田康一郎選手を登録抹消しました。青山学院大からドラフト1位で入団したルーキー・小田選手は、7日にプロ初となる待望の1軍昇格を果たしましたが、出場した3試合では7打数ノーヒットにとどまっていました。それでも「9番・サード」としてスタメン出場した13日のロッテ戦では4回、四球を選び出塁すると、続く蝦名達夫選手の満塁ホームランでプロ初得点を記録していました。今季ファー