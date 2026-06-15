世界3大レースの一つ「ル・マン24時間レース」で、日本のトヨタが4年ぶりに総合優勝を飾りました。【映像】トヨタが逆転優勝する一部始終（車内の様子も）フランスのサルト・サーキットで行われた「ル・マン24時間レース」。100年以上の歴史を誇り、およそ30万人の観客が訪れる、世界3大レースの一つです。3人のドライバーが交代で夜を徹してサーキットを走行し、24時間経過した時点で、最も多く周回を重ねた車が優勝です。