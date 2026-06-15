◇ナ・リーグダイヤモンドバックス5―3レッズ（2026年6月14日シンシナティ）ダイヤモンドバックスのトレイ・ロブロ監督（60）が、就任10年目で通算700勝を達成した。2点差で勝利を収めた試合後には「（球団首脳陣が）長年にわたり私を信じてくれたことに、大変感謝しています。これまで本当に辛い時期もありましたが、私たちは素晴らしいことを成し遂げようとしています。彼らが私を信じてくれているという事実は、私に