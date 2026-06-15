フランスで2日にわたり開催された大相撲パリ公演が14日、閉幕しました。【映像】豊昇龍がフランス語であいさつ→1.5万人が沸いた瞬間立田祥久リポート「公演2日目のきょうも開演を知らせる太鼓が会場の周りに響いています。集まった皆さん釘付けです」およそ30年ぶりの開催となったパリ公演には、ほぼすべての幕内力士が参加しました。13日と14日のトーナメントでそれぞれ勝ち上がった大関・琴櫻と横綱・豊昇龍が総合優勝決