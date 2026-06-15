ＩＶＥのチャン・ウォニョンについて最近、金浦（キンポ）空港出国時の態度を巡る論争が巻き起こり、これが韓国空港公社への苦情へと発展したと１５日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。記事によると、寄せられた苦情は特定メンバーの態度の問題ではなく「保安検査場では、本人確認をどのような基準で行っているのかを明らかにしてほしい」という内容だということが確認されたという。申立人は「仁川（インチョン）国