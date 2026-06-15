東京都内の全62市区町村での二酸化炭素排出量は、4902万2000トンで前年度比6.7％減だった。国の地球温暖化対策計画の基準年度である2013年度比で26.2％減となっており、長期的な削減傾向が続いている。地域別、部門別にみると、特別区では民生業務部門からの二酸化炭素排出量が最も多く、多摩地域では民生家庭部門、島しょ地域では運輸部門となっている。温室効果ガス排出量でも、前年度比9％減で、すべての地域で前年度から減少し