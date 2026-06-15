ファミリーマートは6月16日AM10:00から、対象商品を2個購入で「ナルミヤキャラクターズ」のオリジナルチャームがもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。「ナルミヤキャラクターズ」のオリジナルチャームがもらえるキャンペーン○「平成女児ブーム」を背景に限定キャンペーンを展開2026年、日本に空前の「平成女児ブーム」が到来している。2000年代のキャラクターたちが次々と復刻し、新作アイテムの情報がSNSに