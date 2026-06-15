全日本女子野球連盟などは１５日、８月２３日から台湾の台南で行われる第１０回ＷＢＳＣ女子野球Ｗ杯グループステージＢ組の出場メンバー２０人を発表。巨人女子チームから最多５人が選ばれた。今月初め、都内で候補者４２人による選考合宿が行われていた。同リーグは、日本とベネズエラ、台湾、キューバ、英国、フィリピンが、来年７月に米イリノイ州ロックフォードで行われる決勝ステージ進出を争うもの。０８年大会から７連