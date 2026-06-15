【ドカポン3・2・1 スーパーコレクション！】 6月29日 Steam版発売予定 6月15日 おすそわけ通信対応 スティングはPC（Steam）用パーティゲーム「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション！」を6月29日に発売する。価格は3,960円。また同Nintendo Switch 2版にて、6月15日のアップデートでおすそわけ通信に対応した。 「ドカポン3・2・