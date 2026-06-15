ドン・キホーテは6月、「偏愛めし」の新作5品を全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗除く)で順次発売している。○ネギに溺れる、ぶっかけうどん6月1日に登場したのは、「ネギドカン!!ぶっかけうどん」(430円)。「ネギは栄養ドリンク、もはやターボエナジー」と豪語する開発者による商品。某うどんチェーンの標準提供量の約8倍、80gものネギを使用している。「食べ始めの"シャキシャキ"から、つゆに浸してしんなり変化する"味のグ