Ｊ１のＧ大阪などで活躍した元日本代表ＭＦ阿部浩之氏が１５日、女子サッカーＷＥリーグのＩＮＡＣ神戸の代表取締役社長に就任し、会見を行った。阿部氏はこの日、金子文雄会長（兼務していた社長は同日付で退任）とともに神戸市内で会見した。阿部新社長は「サッカー選手として培ってきた経験をＩＮＡＣに還元し、さらなる発展を目指したい。応援されるクラブ、愛されるクラブ、圧倒的強いクラブになれるよう頑張っていきたい