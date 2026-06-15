プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が１５日、自身のインスタグラムのストーリーズで、ＷＢＡ世界バンタム級新王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝との２ショットに「ＣＯＭＩＮＧＳＯＯＮ？」と書かれた米専門誌「ザ・リング」作成のイメージビジュアルを引用して投稿した。来年１月にも計画されている井上の次戦の対戦相手候補として名前が挙がっているロ