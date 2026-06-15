なすの人気メニューといえば、油とうま味を吸った〈揚げなす〉。なすに下味をつけて片栗粉をまぶし、油で揚げたら最高の『なすのから揚げ』ができました！外はサクッ、中はとろジュワ〜（た、たまらない……♡）カリカリの揚げ豚とのコンビは、まさに反則級のおいしさ！ご飯もビールも進んじゃいます。『なすと豚バラのから揚げ』のレシピ材料（2人分）なす……4個（約320g）豚バラ薄切り肉……150g〈A〉しょうがのすりおろし