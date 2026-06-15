【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの神田うのが6月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。夕飯用の手作り弁当を公開した。【写真】51歳美人タレント「サラダも味噌汁もあって完璧」彩り豊かな娘の夕飯用弁当◆神田うの「サラダとお味噌汁も」夕飯用弁当披露神田は「お夕飯用のお弁当」「お夕飯だからサラダとお味噌汁も持たせたよー」とコメントし、豪華な手作り弁当を動画で公開。木製の弁当箱には、梅干しを添えた