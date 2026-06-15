日本最大級の中小M&Aのプラットフォームを運営し、「新たな社長づくり」を支援 2020年、広島県のサイダー屋・後藤鉱泉所が事業承継された。オーナーの後継者不在が理由で承継したのは当時44歳の自治体公務員だった男性。今ではドライな甘めの炭酸「マルゴサイダー」はSNSで拡散し、外国人にも人気だ。 両者の仲介役を担ったのが日本最大級の中小M&A・事業承継支援プラットフォ}