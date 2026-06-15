トランプ氏が仏産ワイン100%関税も、デジタル課税撤廃要求＝ＮＹポスト トランプ米大統領は、フランスが米テクノロジー企業に対するデジタル課税を撤廃しなければ、フランス産ワインに100%の関税を課す以外に「選択肢はない」と述べた。 （ＮＹポスト）