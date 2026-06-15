朝のドル安進行後、対ドルもみ合い、対円は上値トライ＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルは早朝の0.7040ドル前後から、米国とイランの和平合意報道で0.7088ドルまで上昇。その後いったん0.7060ドル台まで調整が入ったが、午後も午前の高値0.7088ドルに並ぶなど、ドル安が優勢となった。米国とイランの合意への期待が広がっている。対円でも朝の112.70円前後から113.20円台まで急騰。その後、ドル円が安値から反発したことで豪ド