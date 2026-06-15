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テクニカルポイントユーロドル、反発し一目均衡表の雲を試す 1.1702一目均衡表・雲（上限） 1.1689エンベロープ1%上限（10日間） 1.1686ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1685100日移動平均 1.1677200日移動平均 1.1648一目均衡表・基準線 1.1630一目均衡表・雲（下限） 1.1614現値 1.160421日移動平均 1.157310日移動平均 1.1573一目均衡表・転換線 1.1522ボ