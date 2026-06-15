“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、日本公開初日の6月12日（金）から14日（日）までの3日間で、観客動員67万2056人、興行収入10億9002万3220円を記録。2026年公開の邦画・洋画を問わず実写映画として動員・興収ともにNo.1となるスタートを切った。【画像】6月19日から配布される入場者プレゼントのサンプル写真この週末、全国各地の劇場で満席回が続出した。公開初日