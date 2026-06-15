大地真央（70）が、14日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。VTR出演した、夫でデザイナーの森田恭通氏（58）と出会ったきっかけが明かされた。大地のファンだった森田氏からの告白で交際がスタートしたという。大地は森田氏との出会ったきっかけを聞かれ「共通の知り合いの方が『ちょっとお食事でも』ってなって。関西同士だからか、全然嫌な感じがしなくて。親しみやすい…相性なんですかね」と打ち