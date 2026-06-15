日経平均株価の終値は、取引開始直後から大幅に値を上げて、先週金曜日より3297円46銭高い、6万9317円50銭で取引を終え、最高値を更新した。アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘停止にむけた合意を発表したことを受け、半導体関連銘柄を中心に買いが強まった。