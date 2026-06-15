歌舞伎俳優中村鴈治郎（67）坂東新悟（35）が15日、東京・大田区役所で、国立劇場主催の「7月歌舞伎鑑賞教室『神霊矢口渡』」（同4〜15日、東京・大田区民ホールアプリコ）の取材会を行った。同区の史跡「矢口の渡」が舞台になった演目で、取材会に先立って2人は、新田神社で成功祈願も行った。鴈治郎は、悪人だが愛嬌（あいきょう）もある渡し守頓兵衛を演じる。今回で3回目となり「最初は実に不安で、どうなるんだろうと思ってい