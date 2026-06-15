6月15日、千葉ジェッツは、原修太と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 千葉県出身で32歳の原は、187センチ96キロのシューティングガード兼スモールフォワード。国士舘大学を卒業後、2015年に千葉Jへ加入し、プロキャリアを通じて同クラブ一筋でプレーしてきた。日本代表としても「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」や「FIBAバスケ