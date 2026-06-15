6月15日、長崎ヴェルカは、ポール・ヘナレアソシエイトヘッドコーチが契約満了に伴い、退団することを発表した。ヘナレ氏はすでに移籍先が決定しており、後日、移籍先クラブから加入が発表されるという。 ニュージーランド出身で47歳のヘナレ氏は、母国のニュージーランドNBLで指導者キャリアを重ね、オーストラリアNBLのニュージーランド・ブレイカーズでも