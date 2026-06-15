[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]後半44分の劇的な同点ゴールが決まり、ベンチのほうに走ってきた日本代表FW小川航基のもとに真っ先に飛び込んだのは、チームキャプテンに就任したばかりのDF板倉滉(アヤックス)だった。「自分はもうわかっていたので。あそこで日本が得点すると。なんとなく自信もあったし、絶対に2-2に追いつくというのが自分の中にあった」(板倉)信じていた同点ゴールを決めたのは2017年のU-20W