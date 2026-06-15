[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]急台頭した期待の若武者がW杯デビューのチャンスを掴んだ。日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)は今年3月に初招集され、代表キャップ1試合でW杯メンバー入り。5月末のアイスランド戦での途中出場を経て、今大会のキャンプ中もアピールを続けると、初戦オランダ戦では1点ビハインドの後半38分から投入された。A代表通算3試合目がW杯。試合前から燃えていた。「国歌を聴いた時に『本