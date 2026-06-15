[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]攻撃面で可能性を示した。日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)は3バックの右CBとして先発出場。強力な相手攻撃陣と対峙しながら、攻撃参加でチャンスも作った。2度リードされる展開も、2度追いついて勝ち点1を掴んだ。渡辺は「2失点してから追いつくことはなかなか難しい。だけど、勝ち点1でも掴み取れたことは全体の成長を感じる。今までのワールドカップにはないところだった」