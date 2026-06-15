[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]W杯初戦の日本代表は2度の先行を許す難しい展開のなか、焦れない戦いで同点への望みをつなぎ、F組最有力の難敵オランダ相手に勝ち点1をもぎ取った。試合後、3バックの中央を担ったDF谷口彰悟(シントトロイデン)は「追いついて勝ち点1を拾えたのはかなりポジティブ。オランダに勝ち点3を取らせなかった意味でもこの1は大きい」と手応えを口にし、「ただ、これを活かさないといけな