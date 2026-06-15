ジェネレーションパスが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した４月中間期連結決算が、売上高９６億５５００万円（前年同期比１５．８％増）、営業利益１億５３００万円（同９２．８％増）と大幅増益となったことが好感されている。 商品企画関連事業で、中国子会社が製造するリカバリーウェアの販売が急拡大してきていることに加えて、機能性繊維を活用した寝装品及びアパレル関連商品