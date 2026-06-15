アステリアは急落。同社はデータ連携ツールを主力とするシステム開発会社だが、投資事業として米スペースＸ＜SPCX＞に出資していることで知られる。スペースＸのＩＰＯに向けた動きを刺激材料に先月半ばごろに株価を動意づかせたが、上昇一巡後は思惑買いの反動で一転して下落基調に。前週末１２日に同企業が米ナスダック市場へのＩＰＯを果たしたことで、イベント通過による材料出尽くし感から株価の下