１５日の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅続伸。米国とイランが和平の枠組みで一致したことが明らかとなり、米原油先物が急落したことからインフレ圧力への警戒感が後退した。 トランプ米大統領は日本時間１５日早朝、自身のＳＮＳに「イランとの合意が完了した」と投稿。トランプ氏はイランが数カ月にわたって事実上封鎖してきたホルムズ海峡が１９日に再開されるとし、イランの港湾に対する米国の封鎖も解除するよう