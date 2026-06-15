１５日の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比３２９７円４６銭高の６万９３１７円５０銭で終了し、過去最高となった。上昇幅は５月７日につけた３３２０円７２銭に次ぎ、歴代で２番目の大きさとなった。 出所：MINKABU PRESS