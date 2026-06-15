昨年8月、高松市のパチンコ店のトイレに置き忘れた財布を盗んだ疑いで高松市の無職の男（37）が、きょう（15日）逮捕されました。 警察によりますと、男は昨年8月27日午後8時10分ごろから午後8時11分ごろまでの間、高松市のパチンコ店の男子トイレで男性（当時48）が置き忘れた現金2万円や運転免許証などが入った財布（時価約2万円相当）を盗んだ窃盗の容疑が持たれています。 昨年9月に男性から「トイレに置き忘れた財布を盗ま