湘南ベルマーレは15日、MF上月壮一郎(25)の完全移籍加入を発表した。上月は京都サンガF.C.のアカデミーから2009年にトップチームへ昇格し、契約満了による退団となった22年にドイツ5部のデューレンへ加入。22-23シーズンからはシャルケのセカンドチームへ完全移籍すると、22年12月にトップチームと契約した。ブンデスリーガ1部では5試合1得点を記録し、24年1月にポーランドのグールニク・ザブジェへ期限付き移籍。24-25シー