富士フイルム株式会社は6月15日（月）、同社のレンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM GFX100RF」について、一般社団法人日本写真学会が主催する2026年度日本写真学会 学会賞の「技術賞」を受賞したと発表した。 日本写真学会「技術賞」は、写真および関連する分野において、技術的に顕著な業績を挙げた会員に対して贈られる賞。 対象となった「FUJIFILM GFX100RF」は、35mm判の約1.7倍の面積を持つ対角55mm（43.8×32.9mm