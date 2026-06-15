キヤノンRF用 株式会社コシナは、フォクトレンダーの交換レンズ「NOKTON classic 35mm F1.4」にキヤノンRF、ニコンZ用を追加。2026年7月に発売する。希望小売価格は9万9,000円。ソニーEマウント用は2017年に発売済み。 35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する大口径MF単焦点レンズ。現代の性能主義的なレンズ設計とは異なり、意図的に収差を残すことで、クラシックレンズのような描写を再現し