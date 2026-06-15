【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』撮影風景／特殊メイクを施した“ふくよか”な姿／舞台裏ショット＆撮影裏話 福田雄一監督が自身のXで、映画『SAKAMOTO DAYS』の目黒蓮（Snow Man）の撮影風景を公開し、注目を集めている。 ■福田雄一監督がバイクシーンの裏側を公開 福田監督は「まだまだ続くぞ!! SAKAMOTO DAYS!!」とコメントし、撮影現場の写真を投稿した。 公開された写真には、グリーンバックのスタジオ