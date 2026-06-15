■頭を振ったり、蹴りのポーズを見せたり、のけぞったりと激しく動いている様子が公開 【写真】堂本光一が“荒ぶるウォンカ”を表現！『チャーリーとチョコレート工場』オフショット①～③ 堂本光一が主演で工場長のウィリー・ウォンカ役で出演した、ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』。無事千穐楽を迎えたことを、本人がInstagramで公開