ニーズウェル [東証Ｐ] が6月15日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年9月期の期末一括配当を従来計画の12円→14円(前期は12円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けるとともに、将来の事業展開および経営基盤の強化に必要な内部留保を確保しながら、安定的な配当を継続して実施することを基本方針としており