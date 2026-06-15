積水ハウス・リート投資法人 [東証Ｒ] が6月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の経常利益は前の期比26.6％増の120億円に伸びたが、26年10月期は前期比33.0％減の80.7億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期分配金を3384円→3407円(前の期は2329円)に増額し、今期は1908円にする方針とした。 株探ニュース