ｔｒｉｐｌａ [東証Ｇ] が6月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比99.6％増の5.3億円に拡大し、従来予想の4億円を上回って着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の8.1億円→9.2億円(前期は5.8億円)に14.0％上方修正し、増益率が39.5％増→59.0％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計