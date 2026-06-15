15日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数948、値下がり銘柄数473と、値上がりが優勢だった。 個別では北川精機、ナ・デックスがストップ高。鉄人化ホールディングス、まんだらけ、ペッパーフードサービス、稲葉製作所、ネオマーケティングなど14銘柄は年初来高値を更新。ニッカトー、山王、ワシントンホテル、阪神内燃機工業、メタプラネットは値上がり率上位に買われ