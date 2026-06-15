15日の日経平均株価は前週末比3297.46円（4.99％）高の6万9317.50円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1085、値下がりは434、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を536.62円押し上げ。次いでアドテスト が505.65円、東エレク が478.70円、イビデン が244.38円、キオクシア が227.85円と続いた。 マイナス寄与