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15日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ36571317.3 78170 ２. 野村日経平均 5407437.9 72620 ３. 日経Ｄインバ 36432 -10.82657 ４. 楽天Ｗブル 23270 1.6 93350