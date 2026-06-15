15日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数313、値下がり銘柄数243と、値上がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、ジーネクスト、ＢＲＡＮＵ、ＡＨＣグループ、ＳｍｉｌｅＨｏｌｄｉｎｇｓなど6銘柄がストップ高。Ｒｉｄｇｅ－ｉは一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス、ミラタップ、コマースＯｎｅホールディングス、ＨＵＭＡＮ