Ｈａｍｅｅ [東証Ｓ] が6月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比67.6％減の7.6億円になり、27年4月期も前期比51.5％減の3.6億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比19.5円減の3円に大幅減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比42.9％減の1.8億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の7.5％→3.6％に大幅悪