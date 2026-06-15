15日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比8.5％増の6922億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.8％増の5455億円だった。 個別ではＮＥＸＴ東証銀行業株価指数 、グローバルＸクリーンテック－日本株式 、上場インデックスファンド米国株式ヘッジ 、上場インデックスファンド日