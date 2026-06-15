ツクルバ [東証Ｇ] が6月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結最終損益は8400万円の赤字(前年同期はトントン)に転落した。 併せて、通期の同損益を従来予想の1億7000万～2億2000万円→5000万円の赤字～トントンに下方修正した。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結最終損益は3100万円の赤字(前年同期は1500万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期