交流戦は3試合を残すのみとなった。優勝（賞金3000万円）の行方は西武、ソフトバンク、日本ハムに絞られた。個人賞は最優秀選手賞（賞金200万円）、セ・パ両リーグから優秀選手賞（100万円）が1人ずつに贈られる。今年も投打ともにハイレベルな争いとなった。投手で有力候補は西武・平良海馬投手（26）で、3試合に先発して2勝無敗（QS3）、防御率・086、WHIPの0・62も12球団トップ。同じ西武の渡辺勇太朗投手（25）も平