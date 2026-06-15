NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。巨人は吉川尚輝選手を登録抹消しました。吉川選手は今季36試合出場で打率.215、1本塁打、5打点。オフに両股関節の手術をしたため今季は3軍からのスタートとなり、4月26日に1軍昇格していました。12日の西武戦は3打数無安打2三振で、翌13日は9回の守備から出場。14日の試合は出番がありませんでした。